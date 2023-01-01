У Луцьку в тролейбусі влаштували патріотичний концерт. ВІДЕО

У Луцьку в тролейбусі влаштували патріотичний концерт. ВІДЕО
У Луцьку в тролейбусі №15 невідомий чоловік влаштував невеликий концерт для пасажирів громадського транспорту.

Відповідне відео виклали у мережу лучани, які їхали разом із музикантом, - пише Конкурент.

Сьогодні, другого травня, у мережі з'явилось відео з невідомим музикантом, який оспівував мудрість та велич Збройних Сил України та патріотизм до нашої країни. Виконував пісню він під музичний супровід баяна. Ймовірно, що це його авторська композиція.

«Наші воїни наймудріші, наша рідна ненька Україна назавжди у наших серцях», – співав чоловік.

Після виконання патріотичної пісні він вигукнув національне гасло «Слава Україні», а усі пасажири гуртом відповіли йому «Героям Слава».


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