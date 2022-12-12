У центрі Луцька знову зникло світло: коли відновлять електропостачання
Сьогодні, 12:35
У центрі Луцька на вулиці Коперника зникло електропостачання.
Світло зникло близько 11:30 у вівторок, 2 травня. Про це виданню ВСН повідомили читачі.
Як повідомили у «Волиньобленерго», наразі проводяться ремонтні роботи. Орієнтовний термін відновлення електропостачання - до 18:00.
Нагадаємо, у четвер, 4 травня, майже цілий день не буде світла у декількох селах біля Луцька.
Влітку на українців може чекати дефіцит електроенергії.
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Світло зникло близько 11:30 у вівторок, 2 травня. Про це виданню ВСН повідомили читачі.
Як повідомили у «Волиньобленерго», наразі проводяться ремонтні роботи. Орієнтовний термін відновлення електропостачання - до 18:00.
Нагадаємо, у четвер, 4 травня, майже цілий день не буде світла у декількох селах біля Луцька.
Влітку на українців може чекати дефіцит електроенергії.
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