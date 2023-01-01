Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня
Актори Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на повну готуються до вистав, які покажуть уже цього тижня.

У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про ці вистави і закликаємо якнайшвидше купувати квитки.

«Фрекен Жюлі» – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «пеклом» і «раєм», мрією і брудом. У цій постановці усе подане дуже «полярно» – багато гострого й контрастного.

«Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».

Коли і де: 5 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня

Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, який вигляд маєш мати, і решту важливих запитань. Ця інтерактивна феєрія не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – історія одного вдалого святкування та непокори звичкам елітної родини, що псують життя поколінню, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.

Прем’єра веселої феєрії для дітей «Казковий день Лілеї» відбудеться на основній сцені у неділю 7 травня о 12:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня

Військова служба небезпечна, не без хвилювань та метушні, тож саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують відпочити у його маєтку. Головна умова – без жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості приїздять рідні сестри власника будинку, та ще й не самі: з ними – непересічні служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає, тож тут і розпочинається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів.

Попри всі інтриги та суперечки, любов має перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.

Коли і де: 7 травня о 18:00, основна сцена театру.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня

Зауважте, що вечірні вистави у волинському драмтеатрі знову розпочинаються о 18:00.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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