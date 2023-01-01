Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня
Сьогодні, 13:00
Актори Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на повну готуються до вистав, які покажуть уже цього тижня.
У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про ці вистави і закликаємо якнайшвидше купувати квитки.
«Фрекен Жюлі» – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «пеклом» і «раєм», мрією і брудом. У цій постановці усе подане дуже «полярно» – багато гострого й контрастного.
«Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».
Коли і де: 5 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, який вигляд маєш мати, і решту важливих запитань. Ця інтерактивна феєрія не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – історія одного вдалого святкування та непокори звичкам елітної родини, що псують життя поколінню, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей «Казковий день Лілеї» відбудеться на основній сцені у неділю 7 травня о 12:00.
Військова служба небезпечна, не без хвилювань та метушні, тож саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують відпочити у його маєтку. Головна умова – без жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості приїздять рідні сестри власника будинку, та ще й не самі: з ними – непересічні служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає, тож тут і розпочинається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів.
Попри всі інтриги та суперечки, любов має перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.
Коли і де: 7 травня о 18:00, основна сцена театру.
Зауважте, що вечірні вистави у волинському драмтеатрі знову розпочинаються о 18:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про ці вистави і закликаємо якнайшвидше купувати квитки.
«Фрекен Жюлі» – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «пеклом» і «раєм», мрією і брудом. У цій постановці усе подане дуже «полярно» – багато гострого й контрастного.
«Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».
Коли і де: 5 травня, 18:00, камерна сцена театру.
Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, який вигляд маєш мати, і решту важливих запитань. Ця інтерактивна феєрія не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – історія одного вдалого святкування та непокори звичкам елітної родини, що псують життя поколінню, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроба пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей «Казковий день Лілеї» відбудеться на основній сцені у неділю 7 травня о 12:00.
Військова служба небезпечна, не без хвилювань та метушні, тож саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують відпочити у його маєтку. Головна умова – без жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості приїздять рідні сестри власника будинку, та ще й не самі: з ними – непересічні служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає, тож тут і розпочинається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів.
Попри всі інтриги та суперечки, любов має перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.
Коли і де: 7 травня о 18:00, основна сцена театру.
Зауважте, що вечірні вистави у волинському драмтеатрі знову розпочинаються о 18:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Волинському окружному адмінсуді — новий керівник
Сьогодні, 13:20
«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня
Сьогодні, 13:00
На Волині затримали далекобійника «під наркотиками»
Сьогодні, 12:42
Медіа