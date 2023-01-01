У Волинському окружному адмінсуді — новий керівник

У Волинському окружному адмінсуді — новий керівник
У Волинському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів. На порядку денному були питання про обрання на адміністративні посади голови та його заступника.

Про це інформує «Закон і Бізнес».

Шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів головою суду на наступні 3 роки обраний Віктор Валюх.

Відучора він приступив до виконання нових обов’язків, замінивши на посаді Олександра Лозовського, який очолював суд з 2014 року. Водночас з 10 травня цього року останній стане заступником голови — замість Віктора Мачульського.

На початок року в цьому суді працювало 15 суддів із 18 за штатом.

Віктор Валюх уперше призначений суддею Волинського окружного адміністративного суду у жовтні 2008 року. Обраний на цю посаду безстроково у вересні 2013-го.

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