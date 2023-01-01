«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО

«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО
«Князівські» воїни продовжують наближати перемогу нашої держави, удосконалюючи свої професійні вміння та навички.

На сторінці 14 ОМБр у фейсбуці оприлюднили знімки, де волинські бійці вправляються у стрільбі з кулемета.

«Кожен з набоїв начинений вірою і прагненням справедливості й свободи. Рука тверда, серце б'є рівно. А постріл буде в ціль! Лента за лентою набої подавай... І наново заграє кулемет...
Князівські воїни – бій хоробрих любить!» – йдеться у дописі військових.

«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО


«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО


«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО


«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО
«Лента за лентою набої подавай»: як волинські воїни вправляються у стрільбі з кулемета. ФОТО


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