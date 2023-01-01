Воїни Волинської бригади тероборони понад дві доби вели безперервний бій з ворогом

Воїни Волинської бригади тероборони понад дві доби вели безперервний бій з ворогом
Олександр на псевдо «Малюк» (кучерявіший, але з меншою бородою) і Сергій з позивним «Перебой» (не такий кучерявий, але з розкішнішою бородою) разом служать в одному взводі Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.

Про це розповіли у пресслужбі 100 ОМБр.

Ці хлопці разом зі своїми побратимами понад дві доби вели безперервний бій з навалою орків, які намагалися захопити наші позиції.

«Безпосередньо ворог штурмував позиції сусідньої роти, але й нас постійно накривали вогнем і намагалися підійти ближче. Хлопці на спостережних постах передавали мені азимут, дальність, а я старався якнайшвидше вирахувати і передати координати роботи ворожих мінометів, ворожих АГС і так далі – аби наші мінометники змогли їх подавити. Дві доби планшет не глушився…», – розповідає «Малюк», який на війну прийшов 2014-го 18-річним юнаком.

На строкову службу тоді брали тільки з 20 років, то він відразу уклав контракт і поїхав на передову. Відбув три ротації в АТО/ООС, 2018-го був поранений. Широкомасштабне вторгнення застало його в Польщі, де працював після звільнення з військової служби.

«Відразу пішов у відділ кадрів підприємства, пояснив ситуацію і помчав на рідну Волинь – 25 лютого вже був у строю. Спочатку служив на посаді головного сержанта взводу – нині ж вже є командиром взводу. У будь якій ситуації ставлю перед собою дві мети: виконати бойову задачу і зберегти життя хлопців. Звісно, сам також мрію побачити свою сім’ю, свого сина, якому незабаром виповниться три рочки…» – каже він.

А ось «Перебой» свого часу відслужив «строчку», потім впродовж семи років служив у ДСНС на посаді командира взводу. У перші ж дні широкомасштабного вторгнення став до лав Волинської бригади тероборони, де служить на посаді стрільця. Цікавимося в пана Сергія, що допомагає витримувати титанічні навантаження – як от під час згаданого вище бою – коли впродовж кількох діб навіть не маєш хвилини, аби хоча б зробити кілька ковтків води. Хвильку подумавши, «Перебой» відповідає:

«Віра в Бога допомагає, у найскладніші хвилини читаєш подумки «Отче наш». Допомагає усвідомлення того, що на тебе чекають вдома. Приміром, згадаю свою принцеску – 10-річну донечку Ангелінку – і де ті сили беруться! А ще допомагає впевненість у своїх бойових побратимах – я довіряю цим хлопцям, як самому собі», – каже боєць.

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Теги: 100 бригада, війна, росія, Україна
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