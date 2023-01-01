Росію потрібно відрізати від Криму, – ГУР

Росію потрібно відрізати від Криму, – ГУР
Росію потрібно відрізати від Криму — змусити до «жесту доброї волі».

Таку думку висловив представник ГУР МО України Андрій Черняк, коментуючи ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від росії.

«Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України», — заявив Бен Годжес під час експертного інтерв’ю “Spirit of America”.

Представник ГУР МО України погодився з оцінками Бена Годжеса, відзначивши його значну підтримку України.

«Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий «кримський жест доброї волі», — пояснив Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

«Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є», — підсумував представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим
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