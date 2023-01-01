Нам вдасться відбити сили Росії та повернути Крим, – Зеленський про контрнаступ





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Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.



"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.



Він також сказав, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію.



"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.



Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.



Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Yle.Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами."Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.Він також сказав, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію."Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

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