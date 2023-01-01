Нам вдасться відбити сили Росії та повернути Крим, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 20:46
Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Yle.
Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.
"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.
Він також сказав, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.
"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.
Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.
Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Yle.
Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.
"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.
Він також сказав, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.
"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.
Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.
Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО
Сьогодні, 21:55
Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду
Сьогодні, 21:18
Нам вдасться відбити сили Росії та повернути Крим, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 20:46
Погода у Луцьку на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
РФ змінила тактику ракетних ударів, – британська розвідка
Сьогодні, 19:11
Медіа