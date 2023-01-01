Погода у Луцьку на завтра, 30 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 30 квітня
У неділю, 30 квітня, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 4° до +15°.

Народний прогноз погоди: 30 квітня вшановується пам'ять Священномученика Симеона, єпископа Персидсього. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.

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Теги: Погода, Луцьк
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