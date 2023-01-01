Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду

Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду
Рідним загиблого Героя з Волині Володимира Савчука вручили державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

Про це повідомляє Маневицька селищна рада.

Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, солдата Володимира Савчука відзначено державною відзнакою посмертно.

28 квітня 2023 року секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик та тимчасово виконуючий обов’язки начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Юрій Мізюк вручили державну відзнаку рідним загиблого воїна.

Володимир Федорович довгий час очолював колектив Бережницької гімназії. У 2014 році добровольцем пішов на фронт. Після проходження служби повернувся до рідної школи. На початку повномаштабного вторгнення ворога знову став на захист Вітчизни. 28 квітня 2022 року гідно виконуючи військовий обов’язок загинув.
Рідним загиблого на війні директора школи з Волині Володимира Савчука вручили нагороду


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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