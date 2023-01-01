У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО

У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО
28 квітня у Луцьку відбулося відкриття дитячої точки "СПІЛЬНО" від UNICEF.

Дитячі точки "Спільно" - це безпечний і затишний розвивально-розважальний простір для дітей, де проводять творчі заняття, ігри та майстер-класи. Цікавинок вистачить для діток усіх вікових категорій.

У парку Героїв Майдану і Небесного Легіону дітям організували бульбашкове шоу, аквагрим, музичне шоу, активні іги та конкурси.

Враженнями від заходу поділилася одна з матусь та її син Матвійко: "Ми живемо неподалік і я впевнена, що ще не раз прийду сюди зі своїми дітьми. Це чудова ідея, багато матусь з дітьми гуляли у цьому парку і не мали можливості організувати для них якусь корисну активність. Тепер вони кожного разу будуть приходити сюди, щоб дізнатися щось цікаве. В загальному я довіряю аніматорам і дозволила б дитині перебувати тут одній, але під наглядом, щоб ми були десь в парку неподалік на каві, а діти розважалися".

"Мені сподобалося кидати м'ячики з аніматорами. Наступного разу я прийду зі своїм другом Андрієм", - каже Матвійко.
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО

За словами Олесі Данішевської - супервайзерка точки "СПІЛЬНО" у Львівській та Волинській областях, такі осередки розвитку і розваг від UNICEF відкриваються з березня 2022 року. Наразі відкрито близько 150 таких точок у 20 областях країни.

"Ці осередки створені за підтримки державного приватного сектору та громадських організацій з метою створення безпечного простору розважально-розвивального характеру для діток. На цих локаціях діти мають можливість обрати собі корисне і цікаве заняття. Ми проводимо майстер-класи, є багато настільних ігор та іграшок для різних вікових категорій. Залежно від запиту, ми проводимо навіть заняття з англійської мови. На цій точці у місті Луцьк акцент буде на спортивних активностях, оскільки ми знаходимося у сквері", - каже Олеся Данішевська.
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО

Спеціалісти для точок "Спільно" підбираються за конкретними критеріями і мають педагогічну, психологічну або медичну освіту.

"Загалом підбираємо таких людей, які здатні навчатися. Всі адміністратори на локаціях проходять особливе навчання за основними принципами і цінностями роботи UNICEF. Їх навчають працювати з дітьми різних вікових категорій, комунікувати з дітьми, які мають інвалідність. Тобто ми максимально стараємося надати ті знання, які допомагають правильно організувати, адмініструвати робочий час і простір, а також правильно взаємодіяти з дітками, які до нас приходять", - зазначила пані Олеся.

Також на локаціях "Спільно" можна отримати інформаційну підтримку для батьків з різними запитами.
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО

"Ми надамо відповідь усім, хто до нас прийде, допоможемо знайти інформацію. У нас є ресурс спільно.help, де ви можете знайти інформацію з різних міст України про гуманітарні хабич, де можна взяти безкоштовно продукти, чи речі тощо", - додала супервайзерка точки "СПІЛЬНО".
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО

Текст: Ярощук Анастасії

Фото: Олени Ємець

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Теги: Луцьк, діти, простір
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