На Волині рятувальники допомогли 4-річному хлопчику, який зачинився у квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Подія трапилася сьогодні, 29 квітня, обідньої пори в багатоквартирному будинку на вулиці Шевченка в м. Камінь-Каширський.



Дитина випадково замкнула двері зсередини, допоки дідусь з бабусею відлучилися на декілька хвилин на вулицю. Дорослі викликали рятувальників.



Бійці 8-ДПРЧ, які прибули за викликом, за допомогою невеликого тросу підважили ручку напіввідчиненого вікна й увійшли до помешкання й відчинили вхідні двері.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському рятувальники відчинили двері в квартиру, де перебував чотирирічний хлопчик.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Подія трапилася сьогодні, 29 квітня, обідньої пори в багатоквартирному будинку на вулиці Шевченка в м. Камінь-Каширський.Дитина випадково замкнула двері зсередини, допоки дідусь з бабусею відлучилися на декілька хвилин на вулицю. Дорослі викликали рятувальників.Бійці 8-ДПРЧ, які прибули за викликом, за допомогою невеликого тросу підважили ручку напіввідчиненого вікна й увійшли до помешкання й відчинили вхідні двері.

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