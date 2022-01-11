На Волині рятувальники допомогли 4-річному хлопчику, який зачинився у квартирі
Сьогодні, 22:08
У Камені-Каширському рятувальники відчинили двері в квартиру, де перебував чотирирічний хлопчик.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилася сьогодні, 29 квітня, обідньої пори в багатоквартирному будинку на вулиці Шевченка в м. Камінь-Каширський.
Дитина випадково замкнула двері зсередини, допоки дідусь з бабусею відлучилися на декілька хвилин на вулицю. Дорослі викликали рятувальників.
Бійці 8-ДПРЧ, які прибули за викликом, за допомогою невеликого тросу підважили ручку напіввідчиненого вікна й увійшли до помешкання й відчинили вхідні двері.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилася сьогодні, 29 квітня, обідньої пори в багатоквартирному будинку на вулиці Шевченка в м. Камінь-Каширський.
Дитина випадково замкнула двері зсередини, допоки дідусь з бабусею відлучилися на декілька хвилин на вулицю. Дорослі викликали рятувальників.
Бійці 8-ДПРЧ, які прибули за викликом, за допомогою невеликого тросу підважили ручку напіввідчиненого вікна й увійшли до помешкання й відчинили вхідні двері.
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