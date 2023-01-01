Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка воює на сході України, знищили російський танк. ВІДЕО





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"Аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону спільно з приданими підрозділами волинської поліції вистежили ворожу бронетехніку й оперативно увійшли у взаємодію з артилеристами. Екіпаж танка – вочевидь, відчувши небезпеку – спробував хитрувати. Він то стишував, то пришвидшував хід, то намагався сховатися під деревами…



Наші ж бійці вперто чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару! Ласкаво просимо до пекла, кляті окупанти!" - йдеться в повідомленні.



"На відео зведений батальйон НПУ «Захід» працює спільно 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони десь на сході нашої країни. Артилеристи 100 Бригади впевнено знищили танк противника, який виявили аеророзвідники «Заходу». «Разом до Перемоги» - це не просто слова, а гасло, яке втілюють в життя тисячі українців вже який рік поспіль, вибиваючи окупантів з рідної землі",- написав на своїй сторінці у фейсбуці очільник поліції Волині Юрій Крошко.



Нагадаємо, що це вже не перша одиниця ворожої бронетехніки, знищена бійцями Волинської бригади тероборони.

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