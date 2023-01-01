Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
Сьогодні, 23:13
Росія і далі масовано обстрілює українські міста. Ми боремось. За кожен шматок землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 29 квітня.
В Луцькому районі лагодять ділянку дороги обласного значення
В Луцькому районі розпочали ремонт ділянки дороги, яка з'єднує села Жидичин, Кульчин, Озерце і Клепачів.
Зараз робітники очищують карти, тобто, вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування.
Через Жидичин, Кульчин, Озерце та Клепачів, проходить траса обласного значення. Зі слів старости Жидичинського округу Галини Матвіюк, ями є на майже усіх ділянках дороги. Автошлях не ремонтували два роки.
В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3697 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
артилерійських систем – 2908 (+3) од,
РСЗВ – 543 (+0) од,
засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
крилаті ракети ‒ 932 (+21),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 355 (+2).
На виконання заходів національно-патріотичного виховання на Волині виділять 400 тисяч гривень
У 2023 році на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання передбачено понад 400 тисяч гривень обласного бюджету Волині.
У 2023 році в рамках Програми заплановано проведення 12 якісних ґрунтовних заходів. Усі вони мають національно-патріотичне спрямування, покликані виховувати у дітей почуття національної самосвідомості, любові до рідної держави та її історії.
Відтак, цьогоріч пройдуть заходи з військово-патріотичного таборування: «Легіонер», «Повстанець», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Волинська січ», «Рекрут».
У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: «Божа кара за Умань»
Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено близько 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.
Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.
"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою", - сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка воює на сході України, знищили російський танк
"Аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону спільно з приданими підрозділами волинської поліції вистежили ворожу бронетехніку й оперативно увійшли у взаємодію з артилеристами. Екіпаж танка – вочевидь, відчувши небезпеку – спробував хитрувати. Він то стишував, то пришвидшував хід, то намагався сховатися під деревами…
Наші ж бійці вперто чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару! Ласкаво просимо до пекла, кляті окупанти!" - розповіли у бригаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 29 квітня.
В Луцькому районі лагодять ділянку дороги обласного значення
В Луцькому районі розпочали ремонт ділянки дороги, яка з'єднує села Жидичин, Кульчин, Озерце і Клепачів.
Зараз робітники очищують карти, тобто, вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування.
Через Жидичин, Кульчин, Озерце та Клепачів, проходить траса обласного значення. Зі слів старости Жидичинського округу Галини Матвіюк, ями є на майже усіх ділянках дороги. Автошлях не ремонтували два роки.
В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3697 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
артилерійських систем – 2908 (+3) од,
РСЗВ – 543 (+0) од,
засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
крилаті ракети ‒ 932 (+21),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 355 (+2).
На виконання заходів національно-патріотичного виховання на Волині виділять 400 тисяч гривень
У 2023 році на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання передбачено понад 400 тисяч гривень обласного бюджету Волині.
У 2023 році в рамках Програми заплановано проведення 12 якісних ґрунтовних заходів. Усі вони мають національно-патріотичне спрямування, покликані виховувати у дітей почуття національної самосвідомості, любові до рідної держави та її історії.
Відтак, цьогоріч пройдуть заходи з військово-патріотичного таборування: «Легіонер», «Повстанець», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Волинська січ», «Рекрут».
У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: «Божа кара за Умань»
Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено близько 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.
Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.
"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою", - сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка воює на сході України, знищили російський танк
"Аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону спільно з приданими підрозділами волинської поліції вистежили ворожу бронетехніку й оперативно увійшли у взаємодію з артилеристами. Екіпаж танка – вочевидь, відчувши небезпеку – спробував хитрувати. Він то стишував, то пришвидшував хід, то намагався сховатися під деревами…
Наші ж бійці вперто чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару! Ласкаво просимо до пекла, кляті окупанти!" - розповіли у бригаді.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня
Сьогодні, 23:13
Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка воює на сході України, знищили російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 22:56
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО
Сьогодні, 21:55
Медіа