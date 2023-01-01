Добрі новини від ВолиньPost за 29 квітня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 29 квітня.В Луцькому районі розпочали ремонт ділянки дороги, яка з'єднує села Жидичин, Кульчин, Озерце і Клепачів.Зараз робітники очищують карти, тобто, вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування.Через Жидичин, Кульчин, Озерце та Клепачів, проходить траса обласного значення. Зі слів старости Жидичинського округу, ями є на майже усіх ділянках дороги. Автошлях не ремонтували два роки.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,танків ‒ 3697 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,артилерійських систем – 2908 (+3) од,РСЗВ – 543 (+0) од,засоби ППО ‒ 294 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),крилаті ракети ‒ 932 (+21),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,спеціальна техніка ‒ 355 (+2).У 2023 році на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання передбачено понад 400 тисяч гривень обласного бюджету Волині.У 2023 році в рамках Програми заплановано проведення 12 якісних ґрунтовних заходів. Усі вони мають національно-патріотичне спрямування, покликані виховувати у дітей почуття національної самосвідомості, любові до рідної держави та її історії.Відтак, цьогоріч пройдуть заходи з військово-патріотичного таборування: «Легіонер», «Повстанець», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Волинська січ», «Рекрут».Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено близько 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ."У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою", - сказав представник ГУР Міноборони України"Аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону спільно з приданими підрозділами волинської поліції вистежили ворожу бронетехніку й оперативно увійшли у взаємодію з артилеристами. Екіпаж танка – вочевидь, відчувши небезпеку – спробував хитрувати. Він то стишував, то пришвидшував хід, то намагався сховатися під деревами…Наші ж бійці вперто чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару! Ласкаво просимо до пекла, кляті окупанти!" - розповіли у бригаді.