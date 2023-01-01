В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк

В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк
Минулої доби ЗСУ знищили ще 580 російських вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем – 2908 (+3) од,

РСЗВ – 543 (+0) од,

засоби ППО ‒ 294 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),

крилаті ракети ‒ 932 (+21),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 355 (+2).

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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