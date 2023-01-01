В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк
Сьогодні, 10:10
Минулої доби ЗСУ знищили ще 580 російських вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3697 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
артилерійських систем – 2908 (+3) од,
РСЗВ – 543 (+0) од,
засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
крилаті ракети ‒ 932 (+21),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 355 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3697 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
артилерійських систем – 2908 (+3) од,
РСЗВ – 543 (+0) од,
засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
крилаті ракети ‒ 932 (+21),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 355 (+2).
Дані уточнюються.
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