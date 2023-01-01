В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3697 (+3) од,



бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,



артилерійських систем – 2908 (+3) од,



РСЗВ – 543 (+0) од,



засоби ППО ‒ 294 (+0) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),



крилаті ракети ‒ 932 (+21),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,



спеціальна техніка ‒ 355 (+2).



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби ЗСУ знищили ще 580 російських вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,танків ‒ 3697 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,артилерійських систем – 2908 (+3) од,РСЗВ – 543 (+0) од,засоби ППО ‒ 294 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),крилаті ракети ‒ 932 (+21),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,спеціальна техніка ‒ 355 (+2).Дані уточнюються.

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