В Умані під час ідентифікації тіл в з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей, – МВС

В Умані під час ідентифікації тіл в з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей, – МВС
Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в Умані загинуло п’ятеро дітей.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються», - зазначиви Ігор Клименко.

Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

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Теги: Росія, Україна, війна, Умань
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