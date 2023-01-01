В Умані під час ідентифікації тіл в з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей, – МВС





Про це Ігор Клименко.



«Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються», - зазначиви Ігор Клименко.



Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в Умані загинуло п’ятеро дітей.Про це повідомив очільник МВС«Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються», - зазначиви Ігор Клименко.Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

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