На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка

На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка
Минулої доби в області бійці ДСНС ліквідували 2 пожежі, на одній з них врятували людину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

28 квітня пожежа трапилася в двоповерховому багатоквартирному будинку в Любомлі.

О 16:08, за 4 хвилини після виклику, до місця події прибули рятувальники 10 ДПРЧ м. Любомля. З'ясувалося, що пожежа виникла на кухні однієї з квартир. Там перебувала людина.

У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до помешкання, виявили там 69-річного чоловіка й о 16:12 евакуювали його на свіже повітря.

Чоловік отримав незначні термічні опіки правого передпліччя, від госпіталізації відмовився.

Пожежу локалізували о 16:15, ліквідували о 16:20. Причина встановлюється.

Цього ж дня на Ковельщині рятувальники ліквідували ще одну пожежу - в цегляній господарській будівлі в с. Городилець.

Вогонь знищив покрівлю й перекриття, господарський інвентар та солому, що там зберігалася. Під час пожежі вдалося врятувати з охопленої вогнем будівлі домашню живність.
На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка

Імовірно, вогонь спалахнув через недолік конструкції димаря.

28 квітня на Ковельщині працювала група піротехнічних робіт. На присадибній ділянці вони вилучили артилерійський снаряд калібру 152 мм, виявлений місцевим населенням під час земляних робіт.
На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка

Небезпечну знахідку часів ІІ Світової війни знешкодили.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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