Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія

Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія
Волинянин хотів проїхати через блок-пост у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 28 квітня, близько 16-ї години під час несення служби на одному із блокпостів поблизу Луцька патрульні зупинили автомобіль Mercedes. Водій якого керував транспортним засобом та розмовляв мобільним телефоном, тримаючи його у руці.

Під час спілкування з 40-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Прилад Drager показав результат - 2,97 проміле, що перевищує допустиму норму у 15 разів.

На водія поліцейські склали адміністративні матеріали, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч. 1 ст. 122 (Користування водіями під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці) КУпАП.

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Теги: Луцьк, блокпост, водій, алкоголь
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