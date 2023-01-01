Маріуполь зруйнований на 90%: показали кадри окупованого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
Маріуполь зруйнований на 90%: Зеленський показав кадри окупованого міста.
Про це президент написав у телеграмі.
"Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини.
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Про це президент написав у телеграмі.
"Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини.
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