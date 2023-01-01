Маріуполь зруйнований на 90%: показали кадри окупованого міста. ВІДЕО

Маріуполь зруйнований на 90%: показали кадри окупованого міста. ВІДЕО
Маріуполь зруйнований на 90%: Зеленський показав кадри окупованого міста.

Про це президент написав у телеграмі.

"Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким
Сьогодні, 12:38
Маріуполь зруйнований на 90%: показали кадри окупованого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї
Сьогодні, 12:00
Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія
Сьогодні, 11:19
На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким
Сьогодні, 12:38
За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї
Сьогодні, 12:00
В Умані під час ідентифікації тіл в з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей, – МВС В Умані під час ідентифікації тіл в з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей, – МВС
Сьогодні, 10:30
В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк В Україні ліквідували вже 190 тисяч російських вояк
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким
Сьогодні, 12:38
 0
Маріуполь зруйнований на 90%: показали кадри окупованого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
 0
За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї
Сьогодні, 12:00
 0
Поблизу Луцька на блокпосту затримали п'яного водія
Сьогодні, 11:19
 0
На Волині горіла квартира: з пожежі врятували 69-річного чоловіка
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8