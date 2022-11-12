На виконання заходів національно-патріотичного виховання на Волині виділять 400 тисяч гривень
Сьогодні, 13:06
У 2023 році на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання передбачено понад 400 тисяч гривень обласного бюджету Волині.
Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації.
Як розповів заступник голови ОДА Юрій Гупало, у 2023 році в рамках Програми заплановано проведення 12 якісних ґрунтовних заходів. Усі вони мають національно-патріотичне спрямування, покликані виховувати у наших дітей почуття національної самосвідомості, любові до рідної держави та її історії.
Відтак, цьогоріч пройдуть заходи з військово-патріотичного таборування: «Легіонер», «Повстанець», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Волинська січ», «Рекрут».
Проведення табору «Повстанець» заплановано у три зміни. Організатори сподіваються, що «Повстанець» та «Рейнджер Кемп» будуть наймасовішими.
Також заплановано проведення обласних семінарів, тренінгів-навчань, вишколів для виховних кадрів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Передбачена підтримка Пластового руху в області, зокрема, заплановано проведення пластового табору «Велика гра».
«Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання має бути не просто черговим дорадчим органом при ОДА, – звернувся до учасників засідання керівник профільного управляння Олександр Хвіщук. – Сподіваюся, що ми, усі разом, у тісній співпраці зможемо організуватися та напрацювати дієву концепцію реалізації Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання».
Загалом обговорення заходів проходило у жвавій дискусії. На переконання членів координаційної ради, озвучений перелік заходів програми необхідно доопрацювати, за потреби зробити перерозподіл коштів.
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Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації.
Як розповів заступник голови ОДА Юрій Гупало, у 2023 році в рамках Програми заплановано проведення 12 якісних ґрунтовних заходів. Усі вони мають національно-патріотичне спрямування, покликані виховувати у наших дітей почуття національної самосвідомості, любові до рідної держави та її історії.
Відтак, цьогоріч пройдуть заходи з військово-патріотичного таборування: «Легіонер», «Повстанець», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Волинська січ», «Рекрут».
Проведення табору «Повстанець» заплановано у три зміни. Організатори сподіваються, що «Повстанець» та «Рейнджер Кемп» будуть наймасовішими.
Також заплановано проведення обласних семінарів, тренінгів-навчань, вишколів для виховних кадрів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Передбачена підтримка Пластового руху в області, зокрема, заплановано проведення пластового табору «Велика гра».
«Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання має бути не просто черговим дорадчим органом при ОДА, – звернувся до учасників засідання керівник профільного управляння Олександр Хвіщук. – Сподіваюся, що ми, усі разом, у тісній співпраці зможемо організуватися та напрацювати дієву концепцію реалізації Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання».
Загалом обговорення заходів проходило у жвавій дискусії. На переконання членів координаційної ради, озвучений перелік заходів програми необхідно доопрацювати, за потреби зробити перерозподіл коштів.
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