Росія тримає у Чорному морі ракетоносій з вісьмома «Калібрами»





Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у



“Станом на 12:30 29 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чорному морі росія тримає на бойовому чергуванні 12 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом до восьми ракет.Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці “Станом на 12:30 29 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

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