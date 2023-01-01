У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком

Лучани провели в останню дорогу загиблих ГероївтаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні міську громадськість знову зібрала панахида Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Тут вшанували пам’ять військовослужбовців, котрі віддали своє життя у боротьбі за Україну: Олександра Гнатюка та Миколу Маргасюка.Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблим, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисниками. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.