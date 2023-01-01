У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком

У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком
Лучани провели в останню дорогу загиблих Героїв Олександра Гнатюка та Миколу Маргасюка.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні міську громадськість знову зібрала панахида Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Тут вшанували пам’ять військовослужбовців, котрі віддали своє життя у боротьбі за Україну: Олександра Гнатюка та Миколу Маргасюка.

Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблим, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисниками. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Олександром Гнатюком і Миколою Маргасюком



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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