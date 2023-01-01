Рятувальну операцію в Умані завершили: 23 загиблих, з яких – 6 дітей





Про цеІгор Клименко.



"Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб.



На жаль, внаслідок російського удару 23 людини загинуло: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - йдеться в повідомленні.



Слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла.



Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.



Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.



"Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого… Мої щирі співчуття близьким загиблих", - сказав Клименко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по багатоповерхівці в Умані завершили: загинули 23 людини, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.Про це повідомив голова МВС"Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб.На жаль, внаслідок російського удару 23 людини загинуло: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - йдеться в повідомленні.Слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла.Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих."Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого… Мої щирі співчуття близьким загиблих", - сказав Клименко.

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