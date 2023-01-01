РФ змінила тактику ракетних ударів, – британська розвідка

РФ змінила тактику ракетних ударів, – британська розвідка
Остання російська ракетна атака проти України може свідчити про те, що військове керівництво Росії вирішило змінити тактику застосування ракет.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише Суспільне.

Як зазначають у відомстві, вранці 28 квітня Росія завдала першої великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні від початку березня 2023 року. При цьому, хоча протиповітряна оборона збила більшість ракет, щонайменше 25 мирних жителів загинули.

"Атаки свідчать про відхід від застосування Росією ударів на великій відстані", — вважають у міністерстві.

При цьому остання хвиля включала менше ракет, ніж застосовувались росіянами узимку, і навряд чи була спрямована проти енергетичної інфраструктури України, йдеться у звіті.

"Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні", — припускають в Міноборони королівства.

При цьому під час організації атак Росія використовує неефективний процес цілевказування, а також надає пріоритет уявній військовій необхідності, а не запобіганню побічної шкоди, включаючи загибель цивільних, наголошують в міністерстві.

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Теги: Росія, Україна, війна
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