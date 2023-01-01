Скільки підприємств переїхали на Волинь у рамках релокації

Скільки підприємств переїхали на Волинь у рамках релокації
На Волині наразі функціонують майже 30 релокованих підприємств, ще майже пів сотні – у процесі релокації.

Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління економічного розвитку Андрій Ткачук.

Загалом в області діють 13 тисяч суб'єктів господарювання.

"Релокованих підприємств у нас небагато у порівнянні з іншими регіонами. Це пов'язано із близькістю кордону із Білоруссю", – каже Андрій Ткачук.

Орієнтовно 50 підприємств, які діяли на території областей, де нині тривають бойові дії, нині у процесі переїзду: "Хтось вже перевозить обладнання, а хтось ще на стадії пошуку вдалої локації", – додав заступник начальника управління економічного розвитку.

У співпраці з громадами для релокованих підприємств підготували орієнтовно 90 локацій, як призначені для розміщення різноманітного бізнесу.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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