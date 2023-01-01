Скільки підприємств переїхали на Волинь у рамках релокації





Про це розповів Андрій Ткачук.



Загалом в області діють 13 тисяч суб'єктів господарювання.



"Релокованих підприємств у нас небагато у порівнянні з іншими регіонами. Це пов'язано із близькістю кордону із Білоруссю", – каже Андрій Ткачук.



Орієнтовно 50 підприємств, які діяли на території областей, де нині тривають бойові дії, нині у процесі переїзду: "Хтось вже перевозить обладнання, а хтось ще на стадії пошуку вдалої локації", – додав заступник начальника управління економічного розвитку.



У співпраці з громадами для релокованих підприємств підготували орієнтовно 90 локацій, як призначені для розміщення різноманітного бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині наразі функціонують майже 30 релокованих підприємств, ще майже пів сотні – у процесі релокації.Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління економічного розвиткуЗагалом в області діють 13 тисяч суб'єктів господарювання."Релокованих підприємств у нас небагато у порівнянні з іншими регіонами. Це пов'язано із близькістю кордону із Білоруссю", – каже Андрій Ткачук.Орієнтовно 50 підприємств, які діяли на території областей, де нині тривають бойові дії, нині у процесі переїзду: "Хтось вже перевозить обладнання, а хтось ще на стадії пошуку вдалої локації", – додав заступник начальника управління економічного розвитку.У співпраці з громадами для релокованих підприємств підготували орієнтовно 90 локацій, як призначені для розміщення різноманітного бізнесу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію