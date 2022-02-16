У Приватбанку стався збій

У Приватбанку стався збій
У Приватбанку вдень у суботу, 29 квітня, стався збій.

Про це інформує Суспільне.

Користувачі повідомили, що мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах Приватбанку, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки.

У Приватбанку повідомили, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку каже, що технічної проблеми з боку банку нібито немає — попередньо, збій стався на стороні платіжних систем. Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями. Коли вирішать проблему — поки невідомо.

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Теги: Приватбанк, збій
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