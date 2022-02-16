У Приватбанку стався збій
Сьогодні, 15:32
У Приватбанку вдень у суботу, 29 квітня, стався збій.
Про це інформує Суспільне.
Користувачі повідомили, що мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах Приватбанку, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки.
У Приватбанку повідомили, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку каже, що технічної проблеми з боку банку нібито немає — попередньо, збій стався на стороні платіжних систем. Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями. Коли вирішать проблему — поки невідомо.
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Про це інформує Суспільне.
Користувачі повідомили, що мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах Приватбанку, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки.
У Приватбанку повідомили, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку каже, що технічної проблеми з боку банку нібито немає — попередньо, збій стався на стороні платіжних систем. Він додав, що термінали інших банків також працюють з перебоями. Коли вирішать проблему — поки невідомо.
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