У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: «Божа кара за Умань»





Про це в коментарі Андрій Юсов.



Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.



"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.



Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.



"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено близько 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони УкраїниВін уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ."У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах."Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.

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