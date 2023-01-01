Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким
Завтра, 30 квітня, на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Прибуття кортежу з тілом Героя Бобицького Олександра планується сьогодні, 29 квітня, орієнтовно між 13.00 та 13.30 год. до перехрестя між Локачами і Крухиничами (поблизу заправок). Після зустрічі кортежу відбудеться піша хода через вул.Миру - вул. Героїв Майдану. Наступна зупинка на перехресті вул. Степової - траси Т-0305 (Локачі-Павлівка) в с. Дорогиничі, де пішою ходою кортеж буде прямувати до будинку, де проживав загиблий. Закликаємо жителів Крухинич, Локач, Пятикор, Дорогинич та інших населених пунктів зустріти Героя і вшанувати його пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 30 квітня. Час повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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