Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким
Сьогодні, 12:38
Завтра, 30 квітня, на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття кортежу з тілом Героя Бобицького Олександра планується сьогодні, 29 квітня, орієнтовно між 13.00 та 13.30 год. до перехрестя між Локачами і Крухиничами (поблизу заправок). Після зустрічі кортежу відбудеться піша хода через вул.Миру - вул. Героїв Майдану. Наступна зупинка на перехресті вул. Степової - траси Т-0305 (Локачі-Павлівка) в с. Дорогиничі, де пішою ходою кортеж буде прямувати до будинку, де проживав загиблий. Закликаємо жителів Крухинич, Локач, Пятикор, Дорогинич та інших населених пунктів зустріти Героя і вшанувати його пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 30 квітня. Час повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття кортежу з тілом Героя Бобицького Олександра планується сьогодні, 29 квітня, орієнтовно між 13.00 та 13.30 год. до перехрестя між Локачами і Крухиничами (поблизу заправок). Після зустрічі кортежу відбудеться піша хода через вул.Миру - вул. Героїв Майдану. Наступна зупинка на перехресті вул. Степової - траси Т-0305 (Локачі-Павлівка) в с. Дорогиничі, де пішою ходою кортеж буде прямувати до будинку, де проживав загиблий. Закликаємо жителів Крухинич, Локач, Пятикор, Дорогинич та інших населених пунктів зустріти Героя і вшанувати його пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 30 квітня. Час повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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