Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Бобицьким

Олександром Бобицьким.



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"Прибуття кортежу з тілом Героя Бобицького Олександра планується сьогодні, 29 квітня, орієнтовно між 13.00 та 13.30 год. до перехрестя між Локачами і Крухиничами (поблизу заправок). Після зустрічі кортежу відбудеться піша хода через вул.Миру - вул. Героїв Майдану. Наступна зупинка на перехресті вул. Степової - траси Т-0305 (Локачі-Павлівка) в с. Дорогиничі, де пішою ходою кортеж буде прямувати до будинку, де проживав загиблий. Закликаємо жителів Крухинич, Локач, Пятикор, Дорогинич та інших населених пунктів зустріти Героя і вшанувати його пам'ять", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 30 квітня. Час повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 квітня, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Локачинській громаді."Прибуття кортежу з тілом Героя Бобицького Олександра планується сьогодні, 29 квітня, орієнтовно між 13.00 та 13.30 год. до перехрестя між Локачами і Крухиничами (поблизу заправок). Після зустрічі кортежу відбудеться піша хода через вул.Миру - вул. Героїв Майдану. Наступна зупинка на перехресті вул. Степової - траси Т-0305 (Локачі-Павлівка) в с. Дорогиничі, де пішою ходою кортеж буде прямувати до будинку, де проживав загиблий. Закликаємо жителів Крухинич, Локач, Пятикор, Дорогинич та інших населених пунктів зустріти Героя і вшанувати його пам'ять", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 30 квітня. Час повідомлять додатково.

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