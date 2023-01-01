В окупованому Севастополі горить нафтобаза





Про це повідомляє Михайла Развожаєва.



Він зазначив, що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, ніхто з персоналу не постраждав.



"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", - написав він.



Пожежі присвоєно найвищий рівень складності - четвертий, до гасіння вже залучили пожежний потяг.



Нагадаємо, що 26 квітня в Севастополі чули звуки вибухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. Росіяни заявляють про влучання безпілотника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову" регіонуВін зазначив, що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, ніхто з персоналу не постраждав."Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", - написав він.Пожежі присвоєно найвищий рівень складності - четвертий, до гасіння вже залучили пожежний потяг.Нагадаємо, що 26 квітня в Севастополі чули звуки вибухів.

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