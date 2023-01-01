Скільки дітей-сиріт через війну переїхали жити на Волинь
Сьогодні, 08:10
Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну спричинило збільшення кількості дітей, які з тих чи інших причин втратили батьківське піклування. Є такі діти й на Волині.
Про це розповіла Суспільному начальниця служби у правах дійте Волині Алла Оніщук.
З її слів, від початку повномасштабного вторгнення разом з батьками піклувальниками на Волинь переїхали 100 дітей з територій, де тривають активні бойові дії, або ж які перебувають в тимчасовій окупації.
За понад рік дії воєнного стану в Україні 21 дитина, яка приїхала на Волинь з окупованих територій отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування, – додала Алла Оніщук.
Зі слів начальниці служби у справах дійте, загалом на Волині тисяча дітей-сиріт виховуються в родинах опікунів та піклувальників, це 98% від загальної кількості дітей, що позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. Також в області створений 31 дитячий будинок сімейного типу та 89 прийомних сімей.
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Про це розповіла Суспільному начальниця служби у правах дійте Волині Алла Оніщук.
З її слів, від початку повномасштабного вторгнення разом з батьками піклувальниками на Волинь переїхали 100 дітей з територій, де тривають активні бойові дії, або ж які перебувають в тимчасовій окупації.
За понад рік дії воєнного стану в Україні 21 дитина, яка приїхала на Волинь з окупованих територій отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування, – додала Алла Оніщук.
Зі слів начальниці служби у справах дійте, загалом на Волині тисяча дітей-сиріт виховуються в родинах опікунів та піклувальників, це 98% від загальної кількості дітей, що позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. Також в області створений 31 дитячий будинок сімейного типу та 89 прийомних сімей.
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