Скільки дітей-сиріт через війну переїхали жити на Волинь





Про це розповіла Алла Оніщук.



З її слів, від початку повномасштабного вторгнення разом з батьками піклувальниками на Волинь переїхали 100 дітей з територій, де тривають активні бойові дії, або ж які перебувають в тимчасовій окупації.



За понад рік дії воєнного стану в Україні 21 дитина, яка приїхала на Волинь з окупованих територій отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування, – додала Алла Оніщук.



Зі слів начальниці служби у справах дійте, загалом на Волині тисяча дітей-сиріт виховуються в родинах опікунів та піклувальників, це 98% від загальної кількості дітей, що позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. Також в області створений 31 дитячий будинок сімейного типу та 89 прийомних сімей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну спричинило збільшення кількості дітей, які з тих чи інших причин втратили батьківське піклування. Є такі діти й на Волині.Про це розповіла Суспільному начальниця служби у правах дійте ВолиніЗ її слів, від початку повномасштабного вторгнення разом з батьками піклувальниками на Волинь переїхали 100 дітей з територій, де тривають активні бойові дії, або ж які перебувають в тимчасовій окупації.За понад рік дії воєнного стану в Україні 21 дитина, яка приїхала на Волинь з окупованих територій отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування, – додала Алла Оніщук.Зі слів начальниці служби у справах дійте, загалом на Волині тисяча дітей-сиріт виховуються в родинах опікунів та піклувальників, це 98% від загальної кількості дітей, що позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. Також в області створений 31 дитячий будинок сімейного типу та 89 прийомних сімей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію