Скільки дітей-сиріт через війну переїхали жити на Волинь

Скільки дітей-сиріт через війну переїхали жити на Волинь
Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну спричинило збільшення кількості дітей, які з тих чи інших причин втратили батьківське піклування. Є такі діти й на Волині.

Про це розповіла Суспільному начальниця служби у правах дійте Волині Алла Оніщук.

З її слів, від початку повномасштабного вторгнення разом з батьками піклувальниками на Волинь переїхали 100 дітей з територій, де тривають активні бойові дії, або ж які перебувають в тимчасовій окупації.

За понад рік дії воєнного стану в Україні 21 дитина, яка приїхала на Волинь з окупованих територій отримала статус дитини позбавленої батьківського піклування, – додала Алла Оніщук.

Зі слів начальниці служби у справах дійте, загалом на Волині тисяча дітей-сиріт виховуються в родинах опікунів та піклувальників, це 98% від загальної кількості дітей, що позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. Також в області створений 31 дитячий будинок сімейного типу та 89 прийомних сімей.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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