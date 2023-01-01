Не треба розглядати контрнаступ як завершення війни, – Кулеба
Сьогодні, 06:45
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступ Збройних сил України не треба розглядати як завершення війни.
Під час спільного брифінгу з колегами з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Одесі він зазначив, що до звільнення країни приведе тільки фінальна битва, пише УНІАН.
Він додав, що тому буде стільки контрнаступів, скільки потрібно.
"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою, вирішальна битва та, яка призведе до повного звільнення українських територій… Це не той конфлікт, який вдасться заморозити", - заявив Кулеба.
У Раді Нацбезпеки і оборони України повідомляли, що великий контрнаступ Збройних Сил України залежить від багатьох факторів, інформацією про нього володіє невелике коло осіб.
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Під час спільного брифінгу з колегами з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Одесі він зазначив, що до звільнення країни приведе тільки фінальна битва, пише УНІАН.
Він додав, що тому буде стільки контрнаступів, скільки потрібно.
"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою, вирішальна битва та, яка призведе до повного звільнення українських територій… Це не той конфлікт, який вдасться заморозити", - заявив Кулеба.
У Раді Нацбезпеки і оборони України повідомляли, що великий контрнаступ Збройних Сил України залежить від багатьох факторів, інформацією про нього володіє невелике коло осіб.
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