США передають Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, – NYT

Сполучені Штати встановлюють в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або "брудної" бомби та підтвердити особу нападника.Про це пише The New York Times, пише Суспільне За даними видання, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США створює сучасну мережу, яка може ідентифікувати особу зловмисника. Частково це робиться для того, щоб якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, можна було би визначити її атомний слід і довести провину Москви.Команда підтримки в надзвичайних ситуаціях з ядерної енергетики — тіньовий підрозділ атомних експертів під керівництвом Агентства безпеки — працює з Україною над розгортанням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію, відзначає видання.У відповідь на запит The New York Times агентство заявило, що мережа атомних датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме можливість "охарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, йдеться у заяві, розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без визначення її походження".Як пише видання, Вашингтон може використати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість помилкової ідентифікації винуватця ядерного вибуху.“Це може здатися непотрібним кроком, враховуючи особливість грибовидної хмари. Але якщо зброя була доставлена вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з відстежуваною траєкторією польоту, з'ясувати її походження може бути майже неможливо”, — йдеться у матеріалі.На думку експертів з ядерної зброї, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву. Це дає їй зрозуміти, що Вашингтон може викрити її “операцію під чужим прапором”.“Наприклад, Москва може неправдиво заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати залучити Захід до більш глибокої військової допомоги. Але теоретично, маючи мережу датчиків на місці, Вашингтон зможе вказати на власний аналіз походження ядерного вибуху, щоб показати, що насправді нападником була Москва”, — відзначає видання.Восени минулого року Росія, не надаючи жодних доказів, неодноразово заявляла, що Україна планує підірвати так звану “брудну бомбу”, призначену для поширення радіоактивних матеріалів, нагадує видання. Тоді Вашингтон попереджав, що Кремль намагається створити фальшивий привід для ескалації війни.21 вересня 2022 року під час свого звернення, президент РФ Володимир Путін заявив, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, відтак при загрозі територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби". Це не перша погроза ядерною зброєю. На четвертий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у лютому 2022-го, Путін, чиї війська уже зазнали в Україні великих втрат, доручив перевести сили стримування у російській армії в особливий бойовий режим. Через те що нібито “посадовці країн НАТО припускаються агресивних висловлювань” на адресу Росії.Один з аспектів стратегічних сил стримування — застосування ядерної зброї. Ще раніше, 21 лютого глава країни-агресорки наголошував: Україна буцімто цілком спроможна незабаром відновити ядерну зброю, від якої відмовилась у 1994-му. Тому “ми (Росія) не можемо на це не реагувати”.Про ядерні погрози Путіна згадав і президент СШАпід час свого виступу в Генасамблеї ООН заявивши, що "ядерні погрози на адресу Європи і безрозсудна зневага до обов'язків режиму нерозповсюдження ядерної зброї — це надзвичайно суттєве порушення Статуту ООН". НАТО має дати РФ зрозуміти, що використання ядерної зброї викличе зустрічну відповідь, заявив міністр закордонних справ ЛитвиІдея ядерного стримування була основоположною для безпекового ландшафту світу за часів Холодної війни. Це — про те, що одна ядерна держава не посміє напасти на іншу через загрозу ядерного удару. Загалом цей принцип актуальний і нині: страх перед нищівними наслідками ядерної війни усе ще стримує ймовірні повномасштабні конфлікти — але не запобігає їм повністю.За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021-му у РФ було загалом 6255 боєголовок, у США — 5500. Військова доктрина РФ каже, що застосування тактичної ядерної зброї прийняте, якщо існування Російської Федерації — під загрозою.