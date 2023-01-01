Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових

Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових
Офісу генпрокурора України наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами.

Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, пише Громадське.

В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

Наразі потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, із яких 73 — умисно вбито.

За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом людям, із них одній — за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю, – Зеленський
Сьогодні, 03:45
Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових
Сьогодні, 02:24
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, – Bild
Сьогодні, 01:18
29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про «Волинську Голландію» і висаджений ліс: добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
28 квітень, 23:10
Схожі новини
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю, – Зеленський Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю, – Зеленський
Сьогодні, 03:45
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, – Bild Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, – Bild
Сьогодні, 01:18
Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
28 квітень, 22:21
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Волині Сергій Жук та Володимир Семенюк Захищаючи Україну, загинули два Герої з Волині Сергій Жук та Володимир Семенюк
28 квітень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю, – Зеленський
Сьогодні, 03:45
 0
Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових
Сьогодні, 02:24
 0
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, – Bild
Сьогодні, 01:18
 0
29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про «Волинську Голландію» і висаджений ліс: добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
28 квітень, 23:10
 0
Медіа
відео
1/8