Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових





Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, пише



В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.



Наразі потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, із яких 73 — умисно вбито.



За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом людям, із них одній — за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офісу генпрокурора України наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами.Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, пише Громадське В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.Наразі потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, із яких 73 — умисно вбито.За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом людям, із них одній — за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

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