Офісу генпрокурора відомо про 73 вбивства росіянами полонених українських військових
Сьогодні, 02:24
Офісу генпрокурора України наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами.
Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, пише Громадське.
В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.
Наразі потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, із яких 73 — умисно вбито.
За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом людям, із них одній — за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.
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Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, пише Громадське.
В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.
Наразі потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, із яких 73 — умисно вбито.
За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом людям, із них одній — за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.
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