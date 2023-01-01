29 квітня на Волині: гортаючи календар

В'ячеслав Католик (на фото).



Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.



Іменинники 29 квітня – Галина, Ірина й Леонід. Зичимо їм любові й радості від життя.

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