29 квітня на Волині: гортаючи календар

29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Зимнівської об'єднаної громади (Володимир-Волинський район) В'ячеслав Католик (на фото).

Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.

Іменинники 29 квітня – Галина, Ірина й Леонід. Зичимо їм любові й радості від життя.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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