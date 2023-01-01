Про «Волинську Голландію» і висаджений ліс: добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
Сьогодні, 23:10
Цей день не можна назвати добрим. Трагедія в Умані залишила черговий шрам на серцях українців та українок.
Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное
Представники Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності вдало виступили на Кубку України з веслування на байдарках і каное памʼяті Юлії Рябчинської.
Змагання триватимуть до 28 квітня. Утім представники Волині вже встигли завоювати на Кубку три «золота». Так, Марія Повх була найкращою на дистанціях К-1 500 м, К-2 500 м, а Андрій Рибачок переміг всіх противників на дистанції С-2 500.
Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться
На Волині цьогоріч відбудеться традиційний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». На заваді організаторам не стало і підтоплення поля – фестивалю бути. Окрім тюльпанів, на відвідувачів чекатиме жива музика, атракціони, смачний шашличок, солодощі, медок та інші частування.
Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових
За минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 189 460 (+540) осіб,
- танків – 3 694 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
- РСЗВ – 543 (+1) од,
- засобів ППО – 294 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
- спеціальної техніки – 353 (+1) од.
«Музика народжена війною»: під час благодійного концерту у Луцьку збирали гроші для 100-ї бригади ТРО
15 935 гривень зібрали під час першого благодійного концерту «Музика народжена війною», який відбувся в Палаці культури міста Луцька.
Виступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику та пісні.
Квитком на концерт був донат для 100-тої окремої бригади територіальної оборони. За зібрані кошти, говорить організаторка концерту Тетяна Ліпич, скерують на придбання цифрового прицілу нічного бачення.
На Волині переселенці висадили ліс
На Волині до висадки нового лісу долучилися внутрішньо переміщені особи, котрі переживають складний період у житті, при цьому не втрачаючи надії на хороше майбутнє.
Спільно із лісівниками філії «Колківське лісове господарство» висадили 2210 сіянців сосни та берези звичайної у Граддівському лісництві на площі 0,5 гектара.
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Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное
Представники Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності вдало виступили на Кубку України з веслування на байдарках і каное памʼяті Юлії Рябчинської.
Змагання триватимуть до 28 квітня. Утім представники Волині вже встигли завоювати на Кубку три «золота». Так, Марія Повх була найкращою на дистанціях К-1 500 м, К-2 500 м, а Андрій Рибачок переміг всіх противників на дистанції С-2 500.
Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться
На Волині цьогоріч відбудеться традиційний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». На заваді організаторам не стало і підтоплення поля – фестивалю бути. Окрім тюльпанів, на відвідувачів чекатиме жива музика, атракціони, смачний шашличок, солодощі, медок та інші частування.
Росія вже втратила у війні з Україною близько 189 тисяч військових
За минулу добу українські воїни знищили близько 540 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 189 460 (+540) осіб,
- танків – 3 694 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 7 181 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 905 (+18) од,
- РСЗВ – 543 (+1) од,
- засобів ППО – 294 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 467 (+6) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 819 (+14) од,
- спеціальної техніки – 353 (+1) од.
«Музика народжена війною»: під час благодійного концерту у Луцьку збирали гроші для 100-ї бригади ТРО
15 935 гривень зібрали під час першого благодійного концерту «Музика народжена війною», який відбувся в Палаці культури міста Луцька.
Виступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику та пісні.
Квитком на концерт був донат для 100-тої окремої бригади територіальної оборони. За зібрані кошти, говорить організаторка концерту Тетяна Ліпич, скерують на придбання цифрового прицілу нічного бачення.
На Волині переселенці висадили ліс
На Волині до висадки нового лісу долучилися внутрішньо переміщені особи, котрі переживають складний період у житті, при цьому не втрачаючи надії на хороше майбутнє.
Спільно із лісівниками філії «Колківське лісове господарство» висадили 2210 сіянців сосни та берези звичайної у Граддівському лісництві на площі 0,5 гектара.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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