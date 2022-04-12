На Волині переселенці висадили ліс

На Волині переселенці висадили ліс
На Волині до висадки нового лісу долучилися внутрішньо переміщені особи, котрі переживають складний період у житті, при цьому не втрачаючи надії на хороше майбутнє.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці поліського лісового офісу.

Спільно із лісівниками філії «Колківське лісове господарство» висадили 2210 сіянців сосни та берези звичайної у Граддівському лісництві на площі 0,5 гектара.

«Раніше на цьому місці була галявина, а тепер зростатиме ліс», - розповідає головний лісничий Анатолій Іщик. В регіоні, де ситуація більш-менш стабільна, нові ліси створювати просто необхідно, каже він.

Для усіх учасників це була перша посадка. Особливо активним та захопливим видався день для маленької Полінки із Краматорська, яка зі сповненим цікавості поглядом слухала майстра лісу, щоб правильно посадити кожен сіянець.

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Теги: Ліс, переселенці
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