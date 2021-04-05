У місті на Волині обвалився балкон

У місті на Волині обвалився балкон
У п'ятницю, 28 квітня, в Нововолинську на бульварі Шевченка впала частина балкону. Комунальники оперативно огородили ділянку навколо.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Голову об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вже повідомили, він обіцяє виправити ситуацію.

Міський голова доручив працівникам муніципальної варти скласти припис за порушення правил благоустрою, а саме неналежне утримання фасаду.

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Теги: Балкон, обвал, Нововолинськ
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