У місті на Волині обвалився балкон





Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



Голову об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вже повідомили, він обіцяє виправити ситуацію.



Міський голова доручив працівникам муніципальної варти скласти припис за порушення правил благоустрою, а саме неналежне утримання фасаду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 28 квітня, в Нововолинську на бульварі Шевченка впала частина балкону. Комунальники оперативно огородили ділянку навколо.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.Голову об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вже повідомили, він обіцяє виправити ситуацію.Міський голова доручив працівникам муніципальної варти скласти припис за порушення правил благоустрою, а саме неналежне утримання фасаду.

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