В Умані кількість загиблих від ракетного удару зросла до 21: рятувальні роботи продовжуються. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:00
Зранку 28 квітня під час російської атаки ракета влучила в житловий будинок в Умані Черкаської області, знищивши практично увесь під’їзд. Там триває розбір завалів, з яких дістають все більше і більше тіл загиблих.
Як повідомили в МВС України, станом на 16:45 відомо вже про 20 загиблих людей, з них троє - діти, ще 18 – поранені, 9 з них знаходяться у лікарні.
Оперативно-розшукові роботи продовжуються.
На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Оновлено станом на 18:00
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані зросла до 21 людини.
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Як повідомили в МВС України, станом на 16:45 відомо вже про 20 загиблих людей, з них троє - діти, ще 18 – поранені, 9 з них знаходяться у лікарні.
Оперативно-розшукові роботи продовжуються.
На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Оновлено станом на 18:00
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані зросла до 21 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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