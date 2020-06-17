У Польщі зіштовхнулися два літаки, уламки впали на житлові будинки
Сьогодні, 17:40
У Польщі під час показового польоту з нагоди відкриття аеропорту Варшава-Радом зіткнулися два літальні апарати «Orlik». Частина уламків літаків впала на приватну територію.
Як стало відомо, уламки належать двом навчально-тренувальним літакам PZL-130 Orlik, - інформує InPoland.
Прес-офіцер муніципального штабу державної пожежної служби в Радомі Евеліна Боркух заявила: «Ми брали участь у заходах, пов’язаних із ймовірним падінням частини літака. Наші дії полягають у забезпеченні безпеки місця події. Деякі з них (уламки - ред.), ймовірно, належали військовій машині, тому будь-яку іншу інформацію з цього приводу надасть армія»
Відомо, що на місці падіння були виявлені літаки, які використовує пілотажна група «Орлик». Наразі вулиця перекрита. В житловий масив можуть потрапити лише мешканці. На місці працюють кілька десятків поліцейських, а також солдатів Війська Польського.
За словами місцевих жителів, вони почули гучний звук. На місці працюють пожежники і поліцейські.
Також повідомляється, що пілоти не постраждали і благополучно приземлились на землю.
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Як стало відомо, уламки належать двом навчально-тренувальним літакам PZL-130 Orlik, - інформує InPoland.
Прес-офіцер муніципального штабу державної пожежної служби в Радомі Евеліна Боркух заявила: «Ми брали участь у заходах, пов’язаних із ймовірним падінням частини літака. Наші дії полягають у забезпеченні безпеки місця події. Деякі з них (уламки - ред.), ймовірно, належали військовій машині, тому будь-яку іншу інформацію з цього приводу надасть армія»
Відомо, що на місці падіння були виявлені літаки, які використовує пілотажна група «Орлик». Наразі вулиця перекрита. В житловий масив можуть потрапити лише мешканці. На місці працюють кілька десятків поліцейських, а також солдатів Війська Польського.
За словами місцевих жителів, вони почули гучний звук. На місці працюють пожежники і поліцейські.
Також повідомляється, що пілоти не постраждали і благополучно приземлились на землю.
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