У Польщі зіштовхнулися два літаки, уламки впали на житлові будинки

У Польщі зіштовхнулися два літаки, уламки впали на житлові будинки
У Польщі під час показового польоту з нагоди відкриття аеропорту Варшава-Радом зіткнулися два літальні апарати «Orlik». Частина уламків літаків впала на приватну територію.

Як стало відомо, уламки належать двом навчально-тренувальним літакам PZL-130 Orlik, - інформує InPoland.

Прес-офіцер муніципального штабу державної пожежної служби в Радомі Евеліна Боркух заявила: «Ми брали участь у заходах, пов’язаних із ймовірним падінням частини літака. Наші дії полягають у забезпеченні безпеки місця події. Деякі з них (уламки - ред.), ймовірно, належали військовій машині, тому будь-яку іншу інформацію з цього приводу надасть армія»

Відомо, що на місці падіння були виявлені літаки, які використовує пілотажна група «Орлик». Наразі вулиця перекрита. В житловий масив можуть потрапити лише мешканці. На місці працюють кілька десятків поліцейських, а також солдатів Війська Польського.

За словами місцевих жителів, вони почули гучний звук. На місці працюють пожежники і поліцейські.

Також повідомляється, що пілоти не постраждали і благополучно приземлились на землю.

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Теги: Польща, літаки, авіатроща
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