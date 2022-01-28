Отруєння чадним газом: як запобігти та що робити

Отруєння чадним газом: як запобігти та що робити
Досить часто до аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз» надходять виклики про витік газу та отруєння чадним газом. Щоб запобігти отруєнню варто дотримуватись правил безпеки та знати, як швидко зреагувати в такій ситуації.

Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».

Чадний газ або оксид вуглецю є токсичним для людини. Та всі ми знаємо, що при тому він не має ані смаку, ані запаху. Тож його концентрацію неможливо визначити без спеціального обладнання. Вберегти себе та свої рідних від отруєння чадним газом можна за допомогою детектора газу. Цей пристрій безперервно контролює концентрацію газів у повітрі приміщення та в разі небезпеки видає звуковий та світловий сигнали. А якщо на газопроводі встановлений клапан-відсікач, то сигналізатор направляє до нього імпульс і подача газу на газове обладнання припиняється.

Але якщо у вас немає сигналізатора газу, ви маєте знати симптоми отруєння, щоб вчасно йому запобігти.

Симптоми отруєння чадним газом:

Вони не завжди очевидні, особливо при його низькій концентрації. Симптоми можуть бути схожі на грип чи харчове отруєння. Але, на відміну від простуди, отруєння чадним газом не викликає підвищення температури.

Найбільш поширений симптом – головний біль.

Також людина може відчувати запаморочення та втому, утруднене дихання, задишку, сухий кашель, нудоту та блювоту.

Тривалий вплив низьких доз чадного газу може призвести до появи неврологічних симптомів – проблем з мисленням та концентрацією чи появи емоційних змін у поведінці.

Наприклад, людина стає роздратованою, схильною приймати імпульсивні та нераціональні рішення. Більш серйозні симптоми – втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості.

Це може статися всього протягом двох годин, якщо в повітрі буде велика концентрація чадного газу.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми та підозрюєте, що причиною може бути чадний газ, перш за все – вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. А також зателефонуйте «104», адже визначити концентрацію чадного газу в приміщенні неможливо без спеціального обладнання. На виклики бригада АДС виїжджає на спеціально обладнаному автомобілі, який укомлектований необхідними приладами, щоб оперативно усувати витоки газу.

Аварійна газова служба 104 АТ «Волиньгаз» працює цілодобово та без вихідних для того, щоб споживач відчував себе в безпеці і за потреби отримав своєчасну та кваліфіковану допомогу від спеціалістів.
Отруєння чадним газом: як запобігти та що робити


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Теги: чадний газ, отруєння чадним газом, Волиньгаз
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