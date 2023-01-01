У МОЗ пояснили, де лікувати безпліддя за державний кошт





Для пацієнтки лікування відбувається безкоштовно, всі кошти медзакладу сплачує держава, -



Для лікування безпліддя в межах програми, використовують метод допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).



"Це система методик, за яких деякі етапи запліднення (наприклад, отримання статевих клітин або ембріонів) відбуваються поза межами організму", – пояснюють у відомстві.



Зазначається, що першу спробу запліднення для жінок у віці від 19 до 40 років повністю сплачує держава.



Проведення першого курсу лікування наразі здійснюється в трьох медзакладах: клініка репродуктивних технологій НУОЗ ім. П. Л. Шупика (Київ), Прикарпатський центр репродукції людини (Івано-Франківськ) і Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології (Харків).



У міністерстві нагадали алгоритм дій, який мають пройти пацієнти, що беруть участь у програмі. А саме: медичну документацію з повним переліком обстежень жінки за місцем її проживання направляють до комісії місцевого департаменту/управління охорони здоров’я. Після розгляду комісія ДОЗ/УОЗ направляє документи з висновками до комісії Міністерства охорони здоров’я. Далі комісія МОЗ розглядає медичну документацію і приймає рішення про направлення до одного з медзакладів на лікування за державний кошт.



ДОЗ/УОЗ надає жінці необхідну інформацію і скеровує на лікування.



Детальніша інформація про порядок направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти – у відповідному

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні діє державна програма, яка допомагає стати батьками парам, що мають труднощі із заплідненням.Для пацієнтки лікування відбувається безкоштовно, всі кошти медзакладу сплачує держава, - повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.Для лікування безпліддя в межах програми, використовують метод допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)."Це система методик, за яких деякі етапи запліднення (наприклад, отримання статевих клітин або ембріонів) відбуваються поза межами організму", – пояснюють у відомстві.Зазначається, що першу спробу запліднення для жінок у віці від 19 до 40 років повністю сплачує держава.Проведення першого курсу лікування наразі здійснюється в трьох медзакладах: клініка репродуктивних технологій НУОЗ ім. П. Л. Шупика (Київ), Прикарпатський центр репродукції людини (Івано-Франківськ) і Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології (Харків).У міністерстві нагадали алгоритм дій, який мають пройти пацієнти, що беруть участь у програмі. А саме: медичну документацію з повним переліком обстежень жінки за місцем її проживання направляють до комісії місцевого департаменту/управління охорони здоров’я. Після розгляду комісія ДОЗ/УОЗ направляє документи з висновками до комісії Міністерства охорони здоров’я. Далі комісія МОЗ розглядає медичну документацію і приймає рішення про направлення до одного з медзакладів на лікування за державний кошт.ДОЗ/УОЗ надає жінці необхідну інформацію і скеровує на лікування.Детальніша інформація про порядок направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти – у відповідному наказі МОЗ.

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