У МОЗ пояснили, де лікувати безпліддя за державний кошт

У МОЗ пояснили, де лікувати безпліддя за державний кошт
В Україні діє державна програма, яка допомагає стати батьками парам, що мають труднощі із заплідненням.

Для пацієнтки лікування відбувається безкоштовно, всі кошти медзакладу сплачує держава, - повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Для лікування безпліддя в межах програми, використовують метод допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

"Це система методик, за яких деякі етапи запліднення (наприклад, отримання статевих клітин або ембріонів) відбуваються поза межами організму", – пояснюють у відомстві.

Зазначається, що першу спробу запліднення для жінок у віці від 19 до 40 років повністю сплачує держава.

Проведення першого курсу лікування наразі здійснюється в трьох медзакладах: клініка репродуктивних технологій НУОЗ ім. П. Л. Шупика (Київ), Прикарпатський центр репродукції людини (Івано-Франківськ) і Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології (Харків).

У міністерстві нагадали алгоритм дій, який мають пройти пацієнти, що беруть участь у програмі. А саме: медичну документацію з повним переліком обстежень жінки за місцем її проживання направляють до комісії місцевого департаменту/управління охорони здоров’я. Після розгляду комісія ДОЗ/УОЗ направляє документи з висновками до комісії Міністерства охорони здоров’я. Далі комісія МОЗ розглядає медичну документацію і приймає рішення про направлення до одного з медзакладів на лікування за державний кошт.

ДОЗ/УОЗ надає жінці необхідну інформацію і скеровує на лікування.

Детальніша інформація про порядок направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти – у відповідному наказі МОЗ.

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Теги: штучне запліднення, МОЗ
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