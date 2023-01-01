Майже мільйон євро виділить Чехія на навчання українських пілотів

Майже мільйон євро виділить Чехія на навчання українських пілотів
Цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.

Про це інформує Бабель.

Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.

На навчання в Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.

У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».

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Теги: Чехія, Україна, пілоти, навчання
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