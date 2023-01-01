Майже мільйон євро виділить Чехія на навчання українських пілотів
Сьогодні, 18:50
Цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.
Про це інформує Бабель.
Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.
На навчання в Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.
У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».
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Про це інформує Бабель.
Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.
На навчання в Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.
У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».
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