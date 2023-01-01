Майже мільйон євро виділить Чехія на навчання українських пілотів





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Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.



На навчання в Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.



У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.Про це інформує Бабель.Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.На навчання в Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».

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