У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах

У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах
Навчальний рік у школах має завершитися до 30 червня, однак кожен навчальний заклад має змогу самостійно визначити дату, коли почнуться канікули.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Як пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

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Теги: МОН, навчальний рік, школи
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