У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах





Про це Андрій Вітренко.



Як пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальний рік у школах має завершитися до 30 червня, однак кожен навчальний заклад має змогу самостійно визначити дату, коли почнуться канікули.Про це повідомив заступник міністра освіти і науки УкраїниЯк пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

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