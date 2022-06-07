У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах
Сьогодні, 19:15
Навчальний рік у школах має завершитися до 30 червня, однак кожен навчальний заклад має змогу самостійно визначити дату, коли почнуться канікули.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Як пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Як пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах
Сьогодні, 19:15
На Луганщині ворог прикривається «живим щитом» зі школярів та вчителів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:26
У МОЗ пояснили, де лікувати безпліддя за державний кошт
Сьогодні, 18:00
Медіа