Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Завтра, 29 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Заморозки.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла.

За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії та Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий береги", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею й у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай".

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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