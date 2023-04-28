«Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору», – Кулеба

Дмитро Кулеба після сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.



Про це він написав у Twitter, повідомляє



"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.



Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України.



"Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.



Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками.



Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справпісля сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua "Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України."Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку . На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

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