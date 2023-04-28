«Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору», – Кулеба
Сьогодні, 21:00
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.
Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.
"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.
Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України.
"Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.
Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.
"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.
Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України.
"Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.
Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хоче повернутись на фронт: у Луцьку прооперували бійця, який отримав важке поранення ноги. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
«Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору», – Кулеба
Сьогодні, 21:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
У МОН повідомили, коли закінчиться навчальний рік у школах
Сьогодні, 19:15
Медіа