В Умані дві російські ракети влучили в багатоповерхівки: є загиблі та поранені. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:57
В Умані на Черкащині дві російські ракети влучили у багатоповерхівки. Загинули шестеро, поранені 17 осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Трьох жертв дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Врятовано трьох дітей", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 9.18
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб.
Нагадаємо, що повітряна тривога по всій країні була оголошена близько четвертої ранку. На Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Трьох жертв дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Врятовано трьох дітей", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 9.18
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб.
Нагадаємо, що повітряна тривога по всій країні була оголошена близько четвертої ранку. На Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину.
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