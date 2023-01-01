В Умані дві російські ракети влучили в багатоповерхівки: є загиблі та поранені. ОНОВЛЕНО

В Умані дві російські ракети влучили в багатоповерхівки: є загиблі та поранені. ОНОВЛЕНО
В Умані на Черкащині дві російські ракети влучили у багатоповерхівки. Загинули шестеро, поранені 17 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Трьох жертв дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Врятовано трьох дітей", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 9.18

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб.

Нагадаємо, що повітряна тривога по всій країні була оголошена близько четвертої ранку. На Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину.
В Умані дві російські ракети влучили в багатоповерхівки: є загиблі та поранені. ОНОВЛЕНО

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Теги: Умань, ракети, обстріл, будинок, загиблі
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