Працівники міськради з Волині купили для військових автозапчатини та противогази
Сьогодні, 08:35
Працівники Ківерцівської міської ради придбали для військових, які знаходяться в зоні бойових дій, запчастину до автомобіля та противогази.
Військові самі звернулися за допомогою. Про це повдомляють у Ківерцівській міській раді.
За кошти від одноденного заробітку працівників апарату міської ради було придбано пневмогідропідсилювач зчеплення для автомобільного транспорту УРАЛ 4320 та два панорамних противогази ППМ-88 з фільтрами під аміак, хлор, кислоти, пари та гази на суму понад 25 тис. грн.
"З метою уникнення бюрократичної тяганини та швидкого забезпечення військовослужбовців необхідним спорядженням, ми з працівниками міської ради практикуємо щомісячний збір власних готівкових коштів для негайного реагування щодо нагальних потреб військових. Оскільки, дуже часто існує потреба у придбанні рідкісних запчастин для автомобілів, які неможливо придбати по перерахунку, а лише за готівку. Або ж, потреба військових настільки нагальна, що потрібно допомогу "на вчора",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.
Нагадаємо, що раніше працівники Ківерцівської міскої ради за власні кошти придбали автомобіль Kia Sirento для військовослужбовців, буржуйки, пальне та різного типу автомобільні запчастини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Військові самі звернулися за допомогою. Про це повдомляють у Ківерцівській міській раді.
За кошти від одноденного заробітку працівників апарату міської ради було придбано пневмогідропідсилювач зчеплення для автомобільного транспорту УРАЛ 4320 та два панорамних противогази ППМ-88 з фільтрами під аміак, хлор, кислоти, пари та гази на суму понад 25 тис. грн.
"З метою уникнення бюрократичної тяганини та швидкого забезпечення військовослужбовців необхідним спорядженням, ми з працівниками міської ради практикуємо щомісячний збір власних готівкових коштів для негайного реагування щодо нагальних потреб військових. Оскільки, дуже часто існує потреба у придбанні рідкісних запчастин для автомобілів, які неможливо придбати по перерахунку, а лише за готівку. Або ж, потреба військових настільки нагальна, що потрібно допомогу "на вчора",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.
Нагадаємо, що раніше працівники Ківерцівської міскої ради за власні кошти придбали автомобіль Kia Sirento для військовослужбовців, буржуйки, пальне та різного типу автомобільні запчастини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 08:49
Нічна масована атака РФ: на Київщині уламки ракети впали на будинок, поранило дитину
Сьогодні, 08:46
Працівники міськради з Волині купили для військових автозапчатини та противогази
Сьогодні, 08:35
Влітку на українців може чекати дефіцит електроенергії
Сьогодні, 06:31
Медіа