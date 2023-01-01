Працівники міськради з Волині купили для військових автозапчатини та противогази

Працівники міськради з Волині купили для військових автозапчатини та противогази
Працівники Ківерцівської міської ради придбали для військових, які знаходяться в зоні бойових дій, запчастину до автомобіля та противогази.

Військові самі звернулися за допомогою. Про це повдомляють у Ківерцівській міській раді.

За кошти від одноденного заробітку працівників апарату міської ради було придбано пневмогідропідсилювач зчеплення для автомобільного транспорту УРАЛ 4320 та два панорамних противогази ППМ-88 з фільтрами під аміак, хлор, кислоти, пари та гази на суму понад 25 тис. грн.

"З метою уникнення бюрократичної тяганини та швидкого забезпечення військовослужбовців необхідним спорядженням, ми з працівниками міської ради практикуємо щомісячний збір власних готівкових коштів для негайного реагування щодо нагальних потреб військових. Оскільки, дуже часто існує потреба у придбанні рідкісних запчастин для автомобілів, які неможливо придбати по перерахунку, а лише за готівку. Або ж, потреба військових настільки нагальна, що потрібно допомогу "на вчора",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.

Нагадаємо, що раніше працівники Ківерцівської міскої ради за власні кошти придбали автомобіль Kia Sirento для військовослужбовців, буржуйки, пальне та різного типу автомобільні запчастини.

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Теги: допомога, Ківерці, війна
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