Школярі з Іваничівської громади отримали ноутбуки від благодійників зі Швеції

Школярі з Іваничівської громади отримали ноутбуки від благодійників зі Швеції
Школярі з Іваничівської громади отримали ноутбуки від друзів з громади міста Карлстад, Королівство Швеція.

Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.

За сприяння виконавчого директора Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар’яни Конончук та завдяки друзям з громади міста Карлстад, Королівство Швеція, які щиро підтримують українців у боротьбі за рідну землю, передано подарунки для дітей Іваничівської громади.

Селищний голова Лідія Томашевська та заступник голови з гуманітарних питань Оксана Рубан вручили дітям цінні подарунки, а саме ноутбуки, які так необхідні для навчання в умовах воєнного стану.

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Теги: допомога, Швеція, Іваничі
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