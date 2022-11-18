Школярі з Іваничівської громади отримали ноутбуки від благодійників зі Швеції





Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.



За сприяння виконавчого директора Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар’яни Конончук та завдяки друзям з громади міста Карлстад, Королівство Швеція, які щиро підтримують українців у боротьбі за рідну землю, передано подарунки для дітей Іваничівської громади.



Селищний голова Лідія Томашевська та заступник голови з гуманітарних питань Оксана Рубан вручили дітям цінні подарунки, а саме ноутбуки, які так необхідні для навчання в умовах воєнного стану.

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