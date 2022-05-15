Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться
Сьогодні, 05:28
На Волині цьогоріч відбудеться традиційний тюльпановий фестиваль "Волинська Голландія".
На заваді організаторам не стало і підтоплення поля - фестивалю бути. Про це повідомили на сторінці "Волинська Голландія".
"Друзі, знаємо як всі ви чекаєте на відкриття Волинської Голландії, та ми також як і ви з нетерпінням чекали цього дня!
Ми рихтувались: висадили для вас понад 3га прекрасного квітучого поля, нові яскраві сорти тюльпанів, але.... є речі які нам непідвладні.... Як от повінь, що цьогоріч панує на Волині..." - йдеться у дописі.
Організатори розповіли, що поле з тюльпанами трішки підтопило і частина квітів не виросла. Левова частка насаджень все ж вціліла і невдовзі розкітне.
"Ми готуємо для вас розваги: живу музику, атракціони, смачний шашличок, солодощі, медок та інші частування. Весна прекрасна, у будь-якому випадку, варто лиш відкрити серце їй назустріч", - пишуть організатори.
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На заваді організаторам не стало і підтоплення поля - фестивалю бути. Про це повідомили на сторінці "Волинська Голландія".
"Друзі, знаємо як всі ви чекаєте на відкриття Волинської Голландії, та ми також як і ви з нетерпінням чекали цього дня!
Ми рихтувались: висадили для вас понад 3га прекрасного квітучого поля, нові яскраві сорти тюльпанів, але.... є речі які нам непідвладні.... Як от повінь, що цьогоріч панує на Волині..." - йдеться у дописі.
Організатори розповіли, що поле з тюльпанами трішки підтопило і частина квітів не виросла. Левова частка насаджень все ж вціліла і невдовзі розкітне.
"Ми готуємо для вас розваги: живу музику, атракціони, смачний шашличок, солодощі, медок та інші частування. Весна прекрасна, у будь-якому випадку, варто лиш відкрити серце їй назустріч", - пишуть організатори.
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