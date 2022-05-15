Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться

На Волині цьогоріч відбудеться традиційний тюльпановий фестиваль "Волинська Голландія".На заваді організаторам не стало і підтоплення поля - фестивалю бути. Про це повідомили на сторінці "Волинська Голландія"."Друзі, знаємо як всі ви чекаєте на відкриття Волинської Голландії, та ми також як і ви з нетерпінням чекали цього дня!Ми рихтувались: висадили для вас понад 3га прекрасного квітучого поля, нові яскраві сорти тюльпанів, але.... є речі які нам непідвладні.... Як от повінь, що цьогоріч панує на Волині..." - йдеться у дописі.Організатори розповіли, що поле з тюльпанами трішки підтопило і частина квітів не виросла. Левова частка насаджень все ж вціліла і невдовзі розкітне."Ми готуємо для вас розваги: живу музику, атракціони, смачний шашличок, солодощі, медок та інші частування. Весна прекрасна, у будь-якому випадку, варто лиш відкрити серце їй назустріч", - пишуть організатори.