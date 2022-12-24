ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до геноциду українців

ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до геноциду українців
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка у Telegram.

За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.

Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.

Раніше стало відомо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.

Нагадаємо, що ще місяць тому незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не побачила ознак геноциду українців під час повномасштабної війни.

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Теги: ПАРЄ, білорусь, війна, геноцид, Лукашенко
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