ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до геноциду українців





Про це повідомляєОлексія Гончаренка у Telegram.



За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.



Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.



Раніше стало відомо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.



Нагадаємо, що ще місяць тому незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не побачила ознак геноциду українців під час повномасштабної війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентська асамблея Ради Європи підтримала визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена української делегації в ПАРЄу Telegram.За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.Раніше стало відомо,Нагадаємо, що ще місяць тому незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не побачила ознак геноциду українців під час повномасштабної війни.

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